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الهند تمدد قواعد الوقاية من كورونا حتى نهاية مارس

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الدمام - شريف احمد - مددت وزارة الشؤون الداخلية الهندية قواعد الرصد والاحتواء والحذر الحالية فيما يتعلق بوضع كوفيد- 19 في البلاد حتى 31 آذار/ مارس، وفقا لبيان لمكتب المعلومات الصحفية.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة، أشارت الوزارة إلى أن هناك حاجة للإبقاء على الرصد والاحتواء والحذر للتغلب على الجائحة بشكل كامل رغم الانخفاض الكبير في الإصابات النشطة والجديدة.

ودعت الوزارة الولايات والأقاليم الاتحادية بتسريع عملية تطعيم السكان المستهدفين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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