رئيس برلمان ليبيا: ندعم حكومة كفاءات ومشاركة الجميع بالتسوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، دعمه لتشكيل حكومة من ذوي الكفاءات، تلبي متطلبات الشعب الأساسية.

وأضاف صالح، في تصريحات من المغرب، أن "جلسة مجلس النواب ستعقد في مدينة طبرق إن تعذر عقدها في سرت".



وأشار رئيس البرلمان الليبي، إلى أن "ليبيا تعرضت لمشاكل وتدخل خارجي بين الليبيين أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن، وساهم في تقسيم البلاد".

ولفت إلى أن "ليبيا بلد كبير مترامي الأطراف لكنه شعب متجانس ومترابط، والمجتمع الليبي متكون من عدة قبائل ولم تكن له أحزاب".

وأشار إلى أن "هذه الخصوصية تجعل التماسك الاجتماعي بين القبائل هو الذي مكن ليبيا من تجنب الدماء".

وتابع: " ليس هناك نوايا مسبقة بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، وستحدد جلسة لمنح الثقة للحكومة، أو ما نراه مناسبا للبلاد"، مشددا على ضرورة "مشاركة الجميع في التسوية حتى نخرج من هذا النفق".

ووجه صالح الشكر للمغرب ملكا وشعبا وحكومة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.