شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن": نعتزم التقدم بتعديل تشريعى على قوانين التسجيل بالشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب مستقبل وطن، اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى مستهدفا التسيير على المواطن فى تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري.

وأصدر الحزب بيانا قال فيه:" تابع الحزب بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعى بشان تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقارى، واتساقا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصرى، والتزاما من جانبه بأن يكون دائما على عهده بتامثيل صوت الشعب وساعاى دوما صوب تحقيق أماله وطموحاته يعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى مستهدفا التسيير على المواطن فى تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري.

ويأتى قرار الحزب تماشيا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل لصالحه وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.