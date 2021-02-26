سوريا تدين الهجمات الأمريكية على مواقع في دير الزور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نددت دمشق بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع في دير الزور، تستخدمها مليشيات مدعومة من إيران، ووصفتها بأنها "مؤشر سلبي".

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "الهجوم على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية يتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".



وحذرت الخارجية السورية من "الهجوم سيؤدي إلى عواقب من شأنها تصعيد الوضع في المنطقة"، بحسب وكالة الأنباء السورية.

ومن جانبها، نفت وزارة الدفاع العراقية وجود تبادل معلومات وتعاون بشأن استهداف بعض المواقع داخل الأراضي السورية.

وقالت زارة الدفاع العراقية في بيان: إن تعاوننا مع التحالف الدولي ينحصر في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وفي وقت سابق، أعلن البنتاجون تنفيذ ضربات جوية على مواقع تستخدمها جماعة مسلحة مدعومة من إيران شرقي سوريا بناء على أوامر الرئيس جو بايدن.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: "جاءت الموافقة على هذه الضربات، ردا على الهجمات الأخيرة ضد أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، والتهديدات المستمرة لهؤلاء الأفراد".

وتابع البيان أن "الضربات دمرت عدة منشآت تقع عند نقطة مراقبة حدودية يستخدمها عدد من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، بما في ذلك كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء".

ومن جانبه، أكد المرصد السوري مقتل 17 عنصرا مواليا لإيران في الضربة الجوية الأمريكية.

وقال مدير المرصد، إن الغارات التي استهدفت معبرا غير شرعي جنوب البوكمال أسفرت عن "تدمير 3 شاحنات محملة بذخائر دخلت من العراق، وهناك عدد كبير من القتلى".

وتأتي الضربة بعد إطلاق قرابة 14 صاروخا على قاعدة جوية في إقليم كردستان العراق الذي يضم قوات أمريكية.

وأسفر الهجوم الذي شنه مسلحون عن مقتل مقاول مدني وإصابة مقاولين أمريكيين وأحد أفراد الجيش الأمريكي، ووصفت وزارة الدفاع الأمريكية الضربة - وهي أول رد عسكري انتقامي لبايدن كرئيس - بأنها "رد عسكري متناسب".