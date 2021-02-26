البنتاجون يواجه الخطر.. "التطرف الأبيض" بصفوف الجيش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت مجلة أمريكية أن وزير الدفاع أعطى الجيش الأمريكي تعليمات بالتعامل مع التعصب الأبيض، بينما يستهدف المتطرفون معينين جددا بصفوف الجيش.

وأوضحت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن الرهانات مرتفعة قليلًا أمام المراجعة التي وجه بها الوزير لويد أوستن فيما يتعلق بالتطرف والتعصب الأبيض في الجيش الأمريكي، لا سيما بعدما تحدثت تقارير عن انضمام مجندين قدامى وجنود بالخدمة الفعلية لمثيري الشغب من أنصار دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني.

وهذا الأسبوع، أرسل أوستن توجيهات للجيش والبحرية والقوات الجوية وقوات المارينز لإجراء عمليات التسريح لمعالجة المشكلة بنهاية الشهر.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن وزير الدفاع لويد أوستن علق عمل العشرات من اللجان الاستشارية بالوزارة، وطلب من مئات المعينين الاستقالة.

فيما وصفه مسؤولون بأنها محاولة لمواجهة موجة تعيينات جرت خلال الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاجون، إن أكثر من 40 لجنة سيتم وقفها على مدار الأشهر الخمسة المقبلة، بينما يجري أوستن عملية مراجعة تستهدف تحسين عمل تلك اللجان.

ويأتي القرار بعد أسبوع من وقف تعيين الموالين لترامب ببعض تلك اللجان، وبينها المكلفة بمهمة إعادة تسمية المنشآت العسكرية التي تكرم أسماؤها الآن شخصيات عسكرية كونفدرالية.

ومن بين تلك اللجان رفيعة المستوى: "مجلس سياسة الدفاع"، و"مجلس أعمال الدفاع".

ويضم المعينون رجلين عملا مديرين بحملة ترامب، وهما: كوري ليفاندوفسكي وديفيد بوسي، اللذان عينهما ترامب بـ"مجلس أعمال الدفاع".

وقال كيربي: "إن الوزير كان قلقًا للغاية بشأن وتيرة وحجم التغييرات الأخيرة بعضوية اللجان الاستشارية في الوزارة".

وأوضح مسؤولون، تحدثوا مع الصحفيين بشرط عدم كشف هوياتهم لاستعراض القرار قبل مؤتمر كيربي، أن الخطوة ستؤثر على عدة مئات من المعينين، الذين عادة ما يعملون بشكل تطوعي.

وتأتي تلك الخطوات في أعقاب تعيين إدارة ترامب موالين له ببعض اللجان، وكذلك إقالته المفاجئة لآخرين، والذين خدم كثير منهم بصورة غير حزبية تحت أكثر من إدارة رئاسية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أقال ترامب وزير الدفاع مارك إسبر، واختار كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائما بالأعمال.