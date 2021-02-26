عدم تمثيل النساء يثير استياء حقوقيا في جنوب السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لوح ناشط مدني بدولة جنوب السودان الى إمكانية مقاضاة أطراف اتفاق السلام لعدم الالتزام بالنسبة التي خصصتها الاتفاقية لتمثيل النساء.

وقال ادموند ياكاني، الناشط المدني ورئيس منظمة تمكين المجتمع للتنمية "سيبو" وهي منظمة وطنية غير حكومية، لقد فشلت أطراف اتفاقية السلام المنشط في الحكومة والمعارضة في الالتزام بالنسبة التي خصصتها للمرأة والمحددة بـ35%، وهذا شيء مقلق جدا".

وأوضح ياكاني، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن منظمات المجتمع المدني بدولة جنوب السودان بدأت في إجراء مشاورات واسعة فيما بينها مع مجموعة من القانونيين، بهدف فتح دعوى قضائية ضد الأطراف الموقعة على اتفاق السلام لعدم التزامهم بتمثيل النساء حسب النسبة التي حددتها الاتفاقية".

وأضاف: "إذا لم تستجب المحكمة في جنوب السودان للدعوى القضائية، فإننا سنتجه لرفع دعوى أمام محكمة التحكيم الأفريقية التابعة لتجمع دول شرق أفريقيا باروشا التنزانية".

وفي الأسبوع المنصرم أعلن الرئيس سلفاكير ميارديت عن تعيين 8 حكومات ولائية، لم تراع النسبة المخصصة لتمثيل النساء في الوزارات والمفوضيات ومحافظي المقاطعات المختلفة.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقعت الأطراف المتحاربة بدولة جنوب السودان على اتفاق السلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة في فبراير/شباط الماضي، دون إكمال بقية هياكلها على مستوى الجهاز التنفيذي والتشريعي.

وفي أغسطس/آب المنصرم، توصلت الأطراف لاتفاق حول عدد المقاعد الخاصة بحكومات الولايات العشر، حصلت منها الحكومة على 6 مقاعد للحكام، بينما حصلت المعارضة المسلحة على ثلاثة حكام، وتحالف أحزاب المعارضة على حاكم واحد فقط.