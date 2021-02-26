شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدعم الاستهداف الأمريكي للمليشيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، دعم بلاده للرد الأمريكي على المليشيات التي تهاجم قواعد التحالف الدولي ضد داعش في سورية والعراق. وقال راب اليوم (الجمعة)، «ندرك التهديد الذي تشكله المليشيات، ونشارك أمريكا في هدف العمل مع الشركاء لتهدئة الموقف».

وقال مسؤول أمريكي إن قرار توجيه هذه الضربات كان يهدف إلى إرسال إشارة مفادها بأن الولايات المتحدة تريد معاقبة الجماعات المتشددة لكنها لا تريد أن ينزلق الوضع إلى صراع أكبر.

وفي هجوم 15 فبراير بالعراق، أصابت صواريخ القاعدة العسكرية الأمريكية في مطار أربيل الدولي بالمنطقة التي يديرها الأكراد، مما أسفر عن مقتل متعاقد غير أمريكي وإصابة عدد من المتعاقدين الأمريكيين وأحد أفراد الخدمة الأمريكيين.

وبعد أيام، سقط وابل من الصواريخ على قاعدة تستضيف قوات أمريكية شمال بغداد، مما أصاب متعاقداً واحداً على الأقل. ويوم الإثنين، ضربت صواريخ المنطقة الخضراء في بغداد وهي منطقة تضم السفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أخرى.