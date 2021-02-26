شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات على الوزارات السيادية للحكومة الليبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت مصادر ليبية موثوقة اليوم(الجمعة)، وجود خلافات حول توزيع الحقائب السيادية بين الأقاليم الليبية، وفالت المصادر، إن وزارات الخارجية والداخلية والاقتصاد كانت من حصة غرب ليبيا. وتدرس الحكومة الجديدة بقيادة عبدالحميد الدبيبة إسناد حقيبة الدفاع إلى جنوب ليبيا نتيجة الخلاف عليها بين الشرق والغرب. فيما طالب رئيس البرلمان الليبي رئيس الحكومة بعدالة التوزيع في المناصب والوزارات بين أقاليم ليبيا الثلاثة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المبعوث الخاص للأمين العام يان كوبيش، تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الليبي المكلّف عبدالحميد الدبيبة، حيث ناقشا تشكيل الحكومة وجلسة مجلس النواب المرتقبة لبحث منحها الثقة.