شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتمسك الاتحاد الأوروبي بإنقاذ الاتفاق النووي؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أبدى الاتحاد الأوروبي مجدداً قلقه بشأن تطورات البرنامج النووي الإيراني. وقال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل بدء قمة بين الاتحاد وحلف «الناتو» حول مسائل الأمن اليوم (الجمعة): إن تطورات البرنامج النووي الإيراني الأخيرة تثير قلقاً شديداً. وعبر عن اعتقاده بوجود نافذة للعمل الدبلوماسي من أجل إنقاذ الاتفاق النووي.

وتراجعت إيران عن تعهدات قطعتها بموجب الاتفاق النووي بعدما انسحبت منه واشنطن أحادياً في 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات على طهران أرهقت اقتصادها.

وانطلقت اليوم اجتماعات قادة الاتحاد الأوروبي وأمين عام حلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ في بروكسل. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قبل بدء المباحثات: «إدارة الرئيس بايدن توفر فرصة تعزيز الشراكة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «نبحث مع حلف الناتو مخاطر انعدام الاستقرار في المناطق المجاورة». وأكد أن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو «يواجهان معاً التهديدات السيبرانية والهجينة وحملات التضليل».

من جهته، قال ستولتنرغ: نعمل من أجل ألا تتحول الأزمة الصحية لوباء كورونا إلى أزمة أمنية، معتبراً أن الاتحاد يواجه دوماً سلوك روسيا العدائي والإرهاب والاعتداءات السيبرانية المعقّدة وصعود نفوذ الصين.