شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتمسك الاتحاد الأوروبي بإنقاذ الاتفاق النووي؟ والان مع التفاصيل
وتراجعت إيران عن تعهدات قطعتها بموجب الاتفاق النووي بعدما انسحبت منه واشنطن أحادياً في 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات على طهران أرهقت اقتصادها.
وانطلقت اليوم اجتماعات قادة الاتحاد الأوروبي وأمين عام حلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ في بروكسل. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قبل بدء المباحثات: «إدارة الرئيس بايدن توفر فرصة تعزيز الشراكة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «نبحث مع حلف الناتو مخاطر انعدام الاستقرار في المناطق المجاورة». وأكد أن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو «يواجهان معاً التهديدات السيبرانية والهجينة وحملات التضليل».
من جهته، قال ستولتنرغ: نعمل من أجل ألا تتحول الأزمة الصحية لوباء كورونا إلى أزمة أمنية، معتبراً أن الاتحاد يواجه دوماً سلوك روسيا العدائي والإرهاب والاعتداءات السيبرانية المعقّدة وصعود نفوذ الصين.