شكرا لقرائتكم مسلحون يخطفون عشرات الفتيات من مدرسة في نيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتحم عشرات المسلحين مدرسة للفتيات في شمال غربي نيجيريا ليل الخميس-الجمعة وخطفوا عدداً كبيراً منهن.

وقالت الشرطة النيجيرية في بيان، اليوم الجمعة، إن مسلحين خطفوا 317 تلميذة في ولاية زمفارا بشمال غربي البلاد.

أسلحة تم تسليمها من قبل ميليشيات مسلحة في 2019 في ولاية زامفارا النيجيرية (أرشيفية)

من جهته، قال سعدي كواي، المدرس في جنغيبي بولاية زامفارا، لوكالة "فرانس برس" إن "أكثر من 300 فتاة ما زلن مفقودات بعد عملية الخطف الجماعي الجديدة لأطفال من أجل الحصول على فدية.

وهذا هو ثاني حادث خطف خلال أيام في شمال نيجيريا في ظل زيادة نشاط الجماعات المتطرفة المسلحة في شمال غربي البلاد، الأمر الذي قوض الأمن على نحو متسع وآخذ في التدهور.

وفي الأسبوع الماضي قتل مسلحون مجهولون طالباً خلال هجوم ليلي على مدرسة داخلية في ولاية نيجر بشمال وسط البلاد وخطفوا 42 شخصاً، منهم 27 طالباً. ولم يتم إطلاق سراح الرهائن حتى الآن.