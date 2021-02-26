اخبار العالم

تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج
تدهورت الحالة الصحية للفنان المصري يوسف شعبان، من جرّاء مضاعفات الإصابة بفيروس «»، ما استلزم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي. وقالت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية: إن الحالة الصحية لنجم الدراما المصرية، ظلت مستقرة، قبل أن تتدهور علي نحو حاد خلال الساعات الأخيرة، مطالبة كل محبي الفنان الكبير بالدعاء له بتجاوز تلك الحالة الصحية الحرجة. ونقل يوسف شعبان إلى مستشفى العجوزة مساء الثلاثاء الماضي، إثر إصابته بالفيروس، وظلت حالته مستقرة حتى عصر الخميس، قبل أن يقرر الأطباء المعالجون وضعه على جهاز التنفس؛ بسبب الانخفاض الكبير في نسبة الأكسجين بالدم.

التقييمات

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا