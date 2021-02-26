شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

تدهورت الحالة الصحية للفنان المصري يوسف شعبان، من جرّاء مضاعفات الإصابة بفيروس «كورونا»، ما استلزم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي. وقالت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية: إن الحالة الصحية لنجم الدراما المصرية، ظلت مستقرة، قبل أن تتدهور علي نحو حاد خلال الساعات الأخيرة، مطالبة كل محبي الفنان الكبير بالدعاء له بتجاوز تلك الحالة الصحية الحرجة. ونقل يوسف شعبان إلى مستشفى العجوزة مساء الثلاثاء الماضي، إثر إصابته بالفيروس، وظلت حالته مستقرة حتى عصر الخميس، قبل أن يقرر الأطباء المعالجون وضعه على جهاز التنفس؛ بسبب الانخفاض الكبير في نسبة الأكسجين بالدم.