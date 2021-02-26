شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية نشوى الشريف: الإهتمام بالمواهب فى مراكز الشباب واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت النائبة نشوى الشريف ، عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع المهندس تيسير عبد الفتاح ، رئيس حي جنوب الجيزة أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه الأهالي في نطاق الحي، ووضع مقترحات لحلها، حيث تم خلال اللقاء توجيه الإدارات التنفيذية لتذليل هذه المشاكل، وسرعة العمل على التنفيذ والرد في أسرع وقت .

وتفقدت عضو مجلس النواب ، مركز شباب المنيب برئاسة وحيد البرقي ، للوقوف على احتياجات المركز و توفيرها لمركز الشباب ، وأكدت النائبة نشوى الشريف:" أن مراكز شبابنا فيها جواهر لن نسمح بأن تدفن أبدًا الاهتمام بهم واجب لا يقل عن تسميته واجب وطني".

يأتى ذلك فى إطار تفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى و الاستماع الى مطالب أهالى دائرتهم و العمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم .