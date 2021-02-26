ألمانيا تؤيد الغارات الأمريكية على سوريا: "دفاع عن النفس"

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين/واشنطن - (د ب أ):

دعمت الحكومة الألمانية الولايات المتحدة، الشريكة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في أول عملية عسكرية معلنة رسميا تحت قيادة الرئيس الجديد جو بايدن.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر، في برلين، اليوم الجمعة، إن الهجمات الأمريكية في سورية والتي استهدفت ميليشيات تدعمها إيران - تأتي ردا على هجمات صاروخية ضد أعضاء التحالف الدولي لمكافحة داعش في العراق، والتي "تمت إدانتها بشدة".

وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي اتحادي أن هناك زيادة في الآونة الأخيرة في الهجمات ضد القوات الدولية في المشاركة في مكافحة داعش في المنطقة الحدودية العراقية مع سوريا، مضيفة أن هذه الهجمات "غير مقبولة" لأنها "تعرض التقدم في العراق على صعيد الاستقرار للخطر دائما"، وبالتالي فهي "مدانة بأقوى العبارات الممكنة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أعلنت أن الغارة الجوية على سوريا أسفرت عن تدمير عدد من مرافق البنية التحتية للجماعات الشيعية المدعومة من إيران.

وأشار البنتاجون إلى أن هذه الخطوة جاءت ردا على الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الجيش الأمريكي اعتمد على معلومات استخبارية من الجانب العراقي وهو واثق من دقة الضربة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن حصيلة قتلى القصف الجوي الأمريكي على الميليشيات الموالية لإيران غربي الفرات بريف دير الزور الشرقي ارتفعت إلى 22 قتيلا جميعهم من الحشد الشعبي العراقي وحزب الله العراقي.