العناية الإلهية تنقذ سكان شقة من موت محقق بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنقذت العناية الإلهية قاطني وحدي سكنية من موت محقق بإمبابة؛ إثر حدوث تسرب غاز، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بحدوث تسرب غاز في العقار رقم ٢ شارع عبد السيد ميخائيل المتفرع من البصراوي.

على الفور، دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء تنسيقا مع شرطة النجدة.

وتبين حدوث تسرب غاز دون اندلاع حريق، وتم غلق محبس الغاز الطبيعي المغذي للمنطقة لحين إصلاح العطل دون خسائر في الأرواح.