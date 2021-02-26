تفحم محتويات غرفة أسفل عقار بإمبابة دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الجمعة، حريقا محدودًا في غرفة أسفل عقار بحي إمبابة، شمال المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بدائرة قسم إمبابة.

على الفور، دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء تنسيقا مع شرطة النجدة.

وتبين نشبو الحريق في غرفة اتخذها أحد الأشخاص كمخزن بداخلها بعض المنقولات القديمة التي التهمتها النيران دون امتداد الحريق إلى الوحدات السكنية أو المحال المجاورة.

وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.