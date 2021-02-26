عشاق الراب على موعد مع ألبوم “الغراندي طوطو”.. التفاصيل كاملة – صورة

جدة - عبدالحي حسين - يستعد مغني الراب “الغراندي طوطو” لإصدار ألبومه المنتظر “كامليون”، يوم 5 مارس المقبل، بعد 3 سنوات من الإعلان عنه.

وفي بلاغ، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أوضح طوطو أن ألبومه المنتظر يضم 17 أغنية، من بينها أغان تعاون فيها مع مفنيي راب آخرين من المغرب، وخارجه.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن “الحرباء، الذي يحمل الألبوم اسمها لا تغير لونها للتمويه، بل يتم ذلك حسب مشاعرها، وهكذا هو ألبوم “طوطو”، الذي يشارك فيه مشاعره، وحبه للموسيقى عبر أغان مختلفة النمط.

ويشارك في أغاني ألبوم “كامليون” مغنيو الراب المغربي، سمول إكس، ودامسو، وحمزة من بلجبكا، وليفا من فرنسا، وفريد بانغ من ألمانيا، وعروبي من هولاندا.

ويعتبر” طه فحصي “، الملقب فنيا بـ”الغراندي طوطو “، واحدا من أبرز الأسماء الشابة في عالم الراب في المغرب، واستطاع في ظرف سنوات قليلة فرض نفس، وتوسيع القاعدة، التي تستمع إلى الراب، وبفضل هذا، كان ضيفا في أشهر إذاعة للراب في فرنسا “سكايروك”، وبعدها ضيفا في نشرة الأخبار بالفرنسية على القناة الثانية.

واستطاع كليب “مغير”، الذي يندرج ضمن ألبوم “كامليون”، والمفرج عنه، سابقا، الوصول إلى المرتبة الرابعة في قائمة الأعمال الرائجة على يوتوب في العالم بكامله.

-لائحة أغاني ألبوم “كامليون” :