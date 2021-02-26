عصابة متخصصة في سرقة المنازل في يد الأمن.. حجز ملايين السنتيمات ومجوهرات وحلي وسيارات وهواتف

جدة - عبدالحي حسين - أفضت عملية أمنية أنجزتها عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الرباط، بناء على معطيات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، إلى توقيف أربعة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم بين 36 و43 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في السرقة من داخل المنازل، باستعمال مفاتيح مزورة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم في عملية أمنية في حي أكدال وسط مدينة الرباط، وذلك بناء على مذكرة بحث صادرة في حقهما على الصعيد الوطني، قبل أن يتم توقيف باقي شركائهما متلبسين بارتكاب سرقة من داخل منزل في إقامة سكنية في منطقة “تابريكت” في مدينة سلا، وبحوزتهما مجموعة من الحلي والمجوهرات من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش، المنجزة في منازل المشتبه فيهم في مجموعة من أحياء مدينة سلا، ومنطقة سلا الجديدة، أسفرت عن حجز أعداد كبيرة من الحلى والمجوهرات والهاتف وكاميرات رقمية، ومبلغ مالي يتجاوز 80 ألف درهم، يشتبه في كونها من متحصلات النشاط الإجرامي لهذه العصابة الإجرامية، فضلا عن حجز سيارتين يجري، حاليا، تحديد مصدرهما، ووضعيتهما القانونية، وكذا مجموعة من المفاتيح المزورة.

وأشار البلاغ نفسه إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات القضية، فضلا عن تحديد باقي المتورطين، المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.