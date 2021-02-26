بعد أشهر من توقيفها بسبب كورونا.. الزيارات العائلية تعود للسجون بداية الأسبوع المقبل

جدة - عبدالحي حسين - بعد أشهر من تعليقها، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، عن إعادة فتح الباب أمام الزيارات العائلية للمؤسات السجنية.

وقالت المندوبية، اليوم الجمعة في بلاغ لها، إنه تقرر تنظيم الزيارة العائلية بصفة استثنائية لفائدة السجناء بجميع المؤسسات السجنية وطيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام السبت والأحد ابتداء من فاتح مارس وإلى غاية 12 أبريل 2021، بحيث سيتم السماح بإجراء الزيارة لمرة واحدة فقط خلال هذه الفترة لفائدة زائرين اثنين من ذوي السجين المسموح لهم بالزيارة، كما سيسمح للأبناء بالزيارة رفقة أحد أفراد عائلة السجين الراشدين المسموح لهم بهذه الزيارة.

ومن أجل إنجاح هذه العملية سيتم تمكين جميع السجناء من الاتصال بعائلاتهم من أجل إخبارهم بالمواعيد المحددة للزيارة، كما ستتم برمجة بعض الأيام خلال فترة العطلة الدراسية وأيام السبت والأحد لاستفادة السجناء من زيارة أبنائهم لهم بشكل منفصل عن باقي فئات الزوار، في حدود الإمكانيات المتاحة بكل مؤسسة سجنية.

وحرصا على مرور هذه العملية في ظروف جيدة تمكن جميع السجناء من الاستفادة من الزيارة خلال الفترة المذكورة، دعت المندوبية العامة بجميع الزوار والسجناء احترام المواعيد المبرمجة للزيارة والتقيد بالتدابير الصحية والوقائية المعمول بها في إطار التصدي لتفشي وباء كورونا، وبالأخص الالتزام بارتداء الكمامة وبالتباعد وإجراءات التعقيم.

وتقول المندوبية إنه تم تسجيل تطور إيجابي للوضعية الوبائية على مستوى جميع جهات المملكة، وحيث إن المؤسسات السجنية لم تسجل خلال الشهور الأربعة الأخيرة سوى حالات قليلة ومتفرقة من الإصابات بكورونا مرتبطة بسجناء وافدين جدد خضع أغلبها للبرتوكول العلاجي بالمستشفيات الخارجية، وأصبحت حاليا خالية تماما من أية إصابات بفيروس كورونا المستجد بين صفوف السجناء.