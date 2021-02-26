بعد ضبط متلبسين بحالات غش.. مطالب لرئيس الحكومة بإلغاء مباراة التوظيف لولوج محرر قضائي

جدة - عبدالحي حسين - دعت النقابة الوطنية للعدل، التابعة لكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الجمعة، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى إلغاء مباراة المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة، المنظمة يوم 21 فبراير الجاري.

وأوضحت النقابة نفسها أن “مباراة المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة لا تحترم مبدأ المساواة، بين جميع المترشحين، وذلك بتسريب أسئلة الاختبار الكتابي، بعد 20 دقيقة من انطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤكده، بحسبها، بلاغ وزارة العدل في نفس اليوم”.

وحمل المصدر نفسه وزير العدل، محمد بنعبد القادر، “كامل المسؤولية في عملية تسريب أسئلة الاختبار الكتابي لمباراة المحررين القضائيين، بتاريخ 21 فبراير 2021، لإشرافه المباشر عليها، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان نزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين”، متهمة إياه “بعجزه عن تنظيم مباراة للتوظيف وفق القانون”، وانتقدت النقابة كذلك وزير العدل، وقالت إنه “اخترق مجموعات التواصل الاجتماعي المغلقة، وفي زمن قياسي لا يتعدى عشر دقائق كما جاء في بلاغ وزارة العدل”.

واعتبرت النقابة نفسها أن “السلوك، الذي أقدم عليه الوزير، أصاب سمعة الوطن، بأول اعتراف صريح لقطاع حكومي بالتجسس على المواطنين في المجموعات المغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي”، متسائلة “إن كانت هذه العملية تمت تحت إشراف النيابة العامة ضمانا لحقوق المتهمين”.

وعبرت النقابة عن رفضها ما أسمته تماطل وزير العدل في “تسديد ديون الموظفين، التي هي في ذمة الوزارة كمستحقات عن القيام بالحراسة في امتحانات السنة الماضية”، مطالبة “رئيس المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص صرف ميزانية الباب المخصص لتغطية نفقات المباريات بميزانية الوزارة”.