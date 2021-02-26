الكنزاري: منتخب المغرب منافس محترم ونأمل بلوغ المربع الذهبي

جدة - عبدالحي حسين - يواجه المنتخب التونسي للشباب، نظيره المغربي مساء اليوم الجمعة، بالملعب الرئيسي بنواديبو الموريتانية، برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب لأقل من 20 سنة.

وأكد ماهر الكنزاري مدرب تونس للشباب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، على أهمية مواجهة منتخبه لنظيره المغربي، مشيرا إلى أن أشبال الأطلس منافس محترم جدا، ويعرفونه جيدا بعدما لعبوا ضده في ثلاث مناسبات.

وقال الكنزاري، إنهم يأملون في دخول المربع الذهبي من بوابة المنتخب المغربي، ليكون إنجازا مهما للاعبين، الذين سيدعمون المنتخب التونسي الأول، في الأعوام القليلة المقبلة.

وشدد علی أنفس لاعبيه سيقدمون كل ما لديهم في مباراة اليوم لحسم التأهل لصالحهم، مشيرا إلى أنهم حققوا نتائج إيجابية في الدور الأول، وضمنوا مكانا لهم بين أفضل ثماني منتخبات في إفريقيا.