كوميدي يكتري لوحة إشهارية في الدارالبيضاء ليقول لجمهوره شكرا

جدة - عبدالحي حسين - اختار الكوميدي المغربي، أمين راضي، طريقة استثنائية لشكر جمهوره على موقع “أنستغرام”، وفي الوقت نفسه القيام بدعاية لنفسه في شوارع الدارالبيضاء.

ولجأ الكوميدي نفسه إلى كراء لوحة إشهارية في أحد شوارع الدارالبيضاء، ليضع عليها كلمة شكر لجمهوره، بعد الوصول إلى عتبة مليون متابع لحسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

الطريقة، التي اختارها أمين الراضي لشكر متتبعيه، لم يسبق لأي أحد في المغرب القيام بها، وهي طريقة تمنحه دعاية في الشارع كذلك.

ويصنف الراضي ضمن الجيل الجديد من الكوميديين المغاربة، المستقرين في العاصمة الفرنسية، باريس، غير أنه استطاع تكوين قاعدة جماهيرية في المغرب، كذلك، وقدم عروضا للجمهور داخل أرض الوطن.