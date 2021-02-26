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الإصابة تحرم الزوراء من جهود جلال حسن لاسبوعين

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-26 | 14:12

الإصابة تحرم الزوراء من جهود جلال حسن لاسبوعين

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اعلن نادي الزوراء، اليوم الجمعة، ان حارس مرماه جلال حسن سيغيب عن الملاعب 15 يوما بداعي الاصابة.
وقال النادي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الفحوصات الطبية اكدت اصابة جلال حسن بتمزق في الكتف يستوجب غيابه عن الفريق 15 يوما".

وكان جلال حسن قد اصيب اثناء المباراة التي جمعت فريقه الاربعاء الماضي، مع فريق الشرطة والتي انتهت بفوز الزوراء بهدف دون رد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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