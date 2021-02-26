انت الان تتابع خبر الإصابة تحرم الزوراء من جهود جلال حسن لاسبوعين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-26 | 14:12
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اعلن نادي الزوراء، اليوم الجمعة، ان حارس مرماه جلال حسن سيغيب عن الملاعب 15 يوما بداعي الاصابة.
وقال النادي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الفحوصات الطبية اكدت اصابة جلال حسن بتمزق في الكتف يستوجب غيابه عن الفريق 15 يوما".
وكان جلال حسن قد اصيب اثناء المباراة التي جمعت فريقه الاربعاء الماضي، مع فريق الشرطة والتي انتهت بفوز الزوراء بهدف دون رد.
وكان جلال حسن قد اصيب اثناء المباراة التي جمعت فريقه الاربعاء الماضي، مع فريق الشرطة والتي انتهت بفوز الزوراء بهدف دون رد.
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