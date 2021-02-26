الإصابة تحرم الزوراء من جهود جلال حسن لاسبوعين

وقال النادي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الفحوصات الطبية اكدت اصابة جلال حسن بتمزق في الكتف يستوجب غيابه عن الفريق 15 يوما".

وكان جلال حسن قد اصيب اثناء المباراة التي جمعت فريقه الاربعاء الماضي، مع فريق الشرطة والتي انتهت بفوز الزوراء بهدف دون رد.

