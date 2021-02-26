ثمانية إصابات من الأمن والمتظاهرين اثر تجدد المواجهات في الناصرية

وقال المصدر في تصريح لـ الخليج 365، إن "خمسة إصابات كانت في صفوف القوات الأمنية، وثلاث إصابات بين المتظاهرين، على اثر تجدد الاشتباكات بين الطرفين، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وتشهد محافظة ذي قار احتجاجات غاضبة للمطالبة بإسقاط الحكومة المحلية، وعلى اثر تلك الاحتجاجات أجرى وزير الداخلية عثمان الغانمي أمس الخميس، زيارة إلى المحافظة على رأس وفد أمني، لوضع النقاط على الحروف، إلا أن الزيارة لم تؤدِ إلى تهدئة الأوضاع هناك.



ويوم الأربعاء الماضي، شهدت المواجهات بين الأمن والمتظاهرين، وقوع نحو 32 جريحاً من القوات الأمنية، مقابل إصابة 30 متظاهر.