العثور على جثة طفلة 'معذبة' شمالي بغداد

وقال المصدر في تصريح لـ الخليج 365، إنه "تم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات وعليها اثار تعذيب وغير مغتصبة، وذلك داخل هيكل ضمن منطقة سبع البور، شمالي العاصمة".

وأشار إلى أن "الطفلة التي تم العثور عليها كانت مفقودة منذ ثلاثة ايام".

