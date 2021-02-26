سفير بريطانيا يكشف سبب عقوبات مسؤول شرطة الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال السفير البريطاني لدى اليمن، ميشل آرون، الجمعة، إن فرض مجلس الأمن الدولي للعقوبات ضد القيادي الحوثي الأمني سلطان زابن جاء بسبب تعذيبه للنساء.

وأوضح آرون، بتدوينة على حسابه في "تويتر"، الجمعة، أن القيادي في مليشيات الحوثي سلطان زابن استخدم "العنف الجنسي كسلاح وهو ما يعد جريمة مقززة ومخزية".



وأضاف"تم إقرار عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي ضد سلطان زابن بسبب التعذيب الوحشي والعنف ضد النساء اللاتي تجرأن على التحدث ضد حكم الحوثيين".



ورحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن رقم 2564 الصادر، الخميس، واعتبرته انعكاسا للرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام.



وقالت الحكومة، في بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن القرار يساهم في إنهاء الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي بدعم وإسناد إيراني والتي أنتجت المعاناة والكارثة الإنسانية في اليمن وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.



وأكدت على الاستمرار في بذل الجهود والمساعي الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وفقا للمرجعيات الدولية الثلاث.



ويعد سلطان زابن واحدا من شبكة أمنية معقدة تدير المليشيات النسائية الحوثية وترتبط بشكل مباشر بزعيم التنظيم، عبدالملك الحوثي، وقد سبق وفرضت واشنطن عليه مع 5 قادة أمنيين آخرين عقوبات بسبب العنف الجنسي وانتهاكات حقوق الإنسان.

