شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار طارق البشرى جراء إصابته بفيروس بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي صباح اليوم الجمعة، المستشار طارق البشرى ، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا ، وشيعت مراسم جنازة الفقيد من مسجد مصطفى محمود ، عقب صلاة الجمعة ، ويقتصر العزاء على مراسم تشييع الجنازة فقط نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن المستشار طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا ، وترأس لجنة التعديلات الدستورية عقب ثورة 25 يناير 2011 ، وله العديد من المؤلفات فى القانون والتاريخ .