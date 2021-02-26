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وفاة المستشار طارق البشرى جراء إصابته بفيروس بكورونا

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القاهرة - سامية سيد - توفي صباح اليوم الجمعة، المستشار طارق البشرى ، متأثرًا بإصابته بفيروس ، وشيعت مراسم جنازة الفقيد من مسجد مصطفى محمود ، عقب صلاة الجمعة ، ويقتصر العزاء على مراسم تشييع الجنازة فقط نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن المستشار طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا  ، وترأس لجنة التعديلات الدستورية عقب ثورة 25 يناير 2011 ، وله العديد من المؤلفات فى القانون والتاريخ .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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