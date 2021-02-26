شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: نتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب لزيارة ودعم المحافظات المصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث الإعداد لإجراء زيارات ميدانية فى عدد من المحافظات المنتجة فى إطار مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركة الخبراء المصريين بالخارج، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم: "نسعى لتعظيم الاستفادة من من خبرات أبناء مصر بالخارج -المشاركين فى النسخة السادسة من مؤتمرات مصر تستطيع والتى تحمل شعار (مصر تستطيع بالصناعة)- فى دعم ملف الصناعة المصرية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وقد جاء الإعداد لزيارات ميدانية لعدد من المحافظات المنتجة والمُصنعة، ليصاحب الندوات الحوارية الاستباقية للمؤتمر التى تنظمها وزارة الهجرة للخبراء المصريين بالخارج فى مجال الصناعة، بهدف تشجيع المُصنعين والمنتجين فى هذه المحافظات ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بها، والترويج خارجيا للصناعات والحرف النادرة ذات الطابع المصري".

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه سيتم التنسيق والإعداد لإجراء زيارة ميدانية لمنطقة الواحات كأولى المناطق المستهدف زيارتها فى هذا الإطار، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة عدد من الخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج ذوى الشأن المشترك، كذلك عدد من شباب الدارسين المصريين بالخارج، حيث تتميز هذه المنطقة الهامة بإنتاج التمور ذات الجودة العالية والصناعات المرتبطة بها، ما استدعى المساهمة وتضافر الجهود لتقديم الدعم اللازم والعمل على الترويج لها خارجيا بمساعدة المصريين بالخارج، ما سيؤدى لمزيد من التقدم والتميز لمصر فى هذا المجال.

من جانبها، قالت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "نسعى للتعاون مع وزارة الهجرة لتضافر وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية لدعم الصناعة المصرية فى إطار مؤتمر (مصر تستطيع بالصناعة)، وجاء التفكير فى إجراء زيارات ميدانية للمحافظات المصنعة والمنتجة، انطلاقا من رؤية التنسيقية بضرورة العمل على دمج وتأهيل الشباب بالمناطق الحدودية"، موضحة أن التنسيقية قد نظمت مجموعة من ورش العمل لشباب وسيدات النوبة والصعيد لتدريبهم على المشروعات الصغيرة وخاصةً الحرفية منها، وكيفية تنفيذها بما يليق بالمنتج المصرى الحديث، وكيفية إدارة حملات التسويق ثم التصدير، وأيضًا تمثيل مصر فى الأسواق والمعارض الدولية.

وذكرت النائبة غادة على، أنه يتم التنسيق مع وزارة الهجرة لإعداد زيارة ميدانية لمنطقة الواحات التى تمتاز بإنتاج التمور والصناعات المرتبطة بها، لاحتوائها على نحو 3 ملايين نخلة ما يجعلها مركزا هاما لهذه الصناعة، لذلك من المقرر أن تسلط هذه الزيارة الضوء على كافة أوجه الدعم الممكن تقديمها، وحصر المعوقات التى تقف حائلا أمام تقدم هذه الصناعة الهامة، والعمل على دعم شباب منطقة الواحات بتقديم المشورة والرؤية الفنية والخبرات السابقة فى هذا المجال.