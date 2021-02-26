الإمارات تسجل 3498 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المناطق - وكالات

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 3498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 385,160 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 16 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,198 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم شفاء 2,478 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 377,537 حالة.