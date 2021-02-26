شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تؤكد: لقاح فايزر الأقوى في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - اللقاح فعال بنسبة 94% على جميع الفئات العمرية

أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر بالتعاون مع بيونتيك أثبت فاعليته في مواجهة فيروس كورونا المستجد بنسبة تقارب 94%، وأن فعاليته تتساوى في جميع الفئات العمرية من الشباب إلى كبار السن، بما فيهم من تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، مما يجعله الأفضل من الناحية التطبيقية حتى الآن في مواجهة الوباء.

وقالت الصحيفة، إن تلك النتائج كشفت عنها دراسة جديدة لمعهد كلاليت للأبحاث، الذي أوضح أيضًا أن اللقاح الذي يتم الحصول منه على جرعتين لكل شخص، أثبت قوته في الفئات التي تتخطى 16 عامًا وما فوق.

وأضافت الصحيفة الأمريكية: "الدراسة توصلت إلى أن اللقاح فعال بنسبة 92% في الوقاية من الأعراض الشديدة المصاحبة للإصابة بفيروس كوفيد-19، وتتشابه نتائج تلك الداسة مع نتائج التجربة السريرية التي أجرتها الشركة المصنعة اللقاح، ولكن حجم هذه الدراسة أكبر حيث غطت ما يقرب من 1.2 مليون شخص".

وتتميز هذه الدراسة الحديثة على لقاح فايزر أيضًا بأنها سلطت الضوء أكثر على الفئات العمرية الأكبر سناً، التي لم تشملها تجارب شركتي فايزر وبيونتيك.

ولفتت الدراسة إلى أن القوة الكاملة للقاح تعمل بعد أسبوع من تلقي الجرعة الثانية – التي تشدد فايزر على ضرورة تلقيها -، كما قارنت بين حال من لم يتلقوا اللقاح ومن حصلوا عليه بالفعل، وبين من تلقوا جرعة واحدة مقارنة بمن حصلوا على جرعتين.

ووجدت الدراسة أن جرعة واحدة من لقاح فايزر فعالة بنسبة 57٪ في الوقاية من أعراض كوفيد -19 وفعالة بنسبة 62٪ في الوقاية من المرض الشديد، وذلك بعد 14 إلى 20 يومًا من الجرعة الأولى، كما وجدت الدراسة السريرية الأولى لشركة فايزر نفسها أن جرعة واحدة من اللقاح يمكن أن تكون فعالة بنسبة 57٪ في الوقاية من أعراض كوفيد -19.

وقال مؤلفو الدراسة الأخيرة إن اللقاح فعال أيضًا لأولئك الذين أصيبوا بالمرض مرة أو اثنين مسبقًا. لكنهم أوضحوا أن هناك حاجة لمزيد من الاختبارات؛ لفهم مدى فعالية اللقاح لأولئك الذين عانوا من 3 مرات أو أكثر من العدوى الموجودة مسبقًا.

جدير بالذكر، أن الدراسة الحديثة شملت أكثر من 110.000 شخص فوق سن 70، وأكثر من 40.000 شخص فوق سن الـ 80 ضمن العينة المدروسة.