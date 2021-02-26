شكرا لقرائتكم خبر عن "السجون الروسية": نقل المعارض نافالني إلى مركز احتجاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوردت وكالة الإعلام الروسية أن مدير مصلحة السجون أكد اليوم الجمعة نقل السياسي المعارض أليكسي نافالني من موسكو إلى مركز احتجاز حيث سيمضي عقوبة السجن لمدة تزيد قليلا عن سنتين ونصف.

وأفادت الوكالة أن ألكسندر كلاشنيكوف، رئيس مصلحة السجون الاتحادية، لم يحدد مكان احتجاز نافالني. ولم يتضح ما إذا كان نافالني قد وصل أم لا يزال في الطريق.

وقال محامي نافالني أمس الخميس إنه نُقل إلى مكان لم يكشف عنه.