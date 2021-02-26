انت الان تتابع خبر قرعة الدوري الاوروبي تسفر عن مواجهات مثيرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-26 | 13:32
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أسفرت قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم، التي جرى سحبها، اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون، سويسرا، عن مواجهات مثيرة.
وجاءت المواجهات على الشكل التالي:
روما الإيطالي * شاختار دونيتسك الأوكراني
أولمبياكوس اليوناني* أرسنال الإنجليزي
غرناطة الإسباني* مولده النرويجي.
مانشستر يونايتد الإنجليزي* ميلان الإيطالي
أياكس أمستردام الهولندي * يانغ بويز السويسري
دينامو كييف الأوكراني * فياريال الإسباني
روما الإيطالي * شاختار دونيتسك الأوكراني
أولمبياكوس اليوناني* أرسنال الإنجليزي
دينامو زغرب الكرواتي* توتنهام هوتسبير الإنجليزي
سلافيا براغ التشيكي* رينجرز الإسكتلندي
غرناطة الإسباني* مولده النرويجي.
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