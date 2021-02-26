قرعة الدوري الاوروبي تسفر عن مواجهات مثيرة

أسفرت قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم، التي جرى سحبها، اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون، سويسرا، عن مواجهات مثيرة.

وجاءت المواجهات على الشكل التالي: مانشستر يونايتد الإنجليزي* ميلان الإيطالي أياكس أمستردام الهولندي * يانغ بويز السويسري دينامو كييف الأوكراني * فياريال الإسباني روما الإيطالي * شاختار دونيتسك الأوكراني



أولمبياكوس اليوناني* أرسنال الإنجليزي أولمبياكوس اليوناني* أرسنال الإنجليزي دينامو زغرب الكرواتي* توتنهام هوتسبير الإنجليزي سلافيا براغ التشيكي* رينجرز الإسكتلندي غرناطة الإسباني* مولده النرويجي.

