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قرعة الدوري الاوروبي تسفر عن مواجهات مثيرة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-26 | 13:32

قرعة الدوري الاوروبي تسفر عن مواجهات مثيرة

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أسفرت قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم، التي جرى سحبها، اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون، سويسرا، عن مواجهات مثيرة.
وجاءت المواجهات على الشكل التالي:

مانشستر يونايتد الإنجليزي* ميلان الإيطالي

أياكس أمستردام الهولندي * يانغ بويز السويسري

دينامو كييف الأوكراني * فياريال الإسباني

روما الإيطالي * شاختار دونيتسك الأوكراني


أولمبياكوس اليوناني* أرسنال الإنجليزي

دينامو زغرب الكرواتي* توتنهام هوتسبير الإنجليزي

سلافيا براغ التشيكي* رينجرز الإسكتلندي

غرناطة الإسباني* مولده النرويجي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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