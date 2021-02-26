شاهد.. سارة طبخ تهدد حياة المصريين في مدينة مصر الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 فبراير 2021

رصد موقع الفجر المصري الإلكتروني، سيارة للطبخ في واحد من أهم شوارع مصر الجديدة، ألا وهو شارع السباق. وتقف تلك السيارة أمام مركز طبي للأشعة وإحدى الصيدليات، كما أنها تؤثر على صحة المواطنين القاطنين في عمارة سكنية فيها 70 شقة. وحتى الآن لم يتحرك حي مصر الجديدة، رغم أن السيارة بمداخلها أمام الجميع السيارة ملك مطعم في داخل الموال التجاري به أنابيب بوتاجاز، وليس فيه أجهزة دفاع مدني مما يهدد بتفجير المكان. ويستغيث الأهالي، بالمسئولين لسرعة التصرف في الواقعة واتخاذ اللازم.

