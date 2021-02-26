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وزيرا خارجية الهند والصين يجريان محادثات بشأن الاتفاق الحدودي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - (رويترز)
قالت الهند الجمعة، إن وزير خارجيتها ونظيره الصيني تحدثا هاتفياً، الخميس، في أول اتصال رفيع المستوى من نوعه مُنذ أن اتفق البلدان الجاران الأسبوع الماضي، على سحب القوات من مواجهة مباشرة على حدودهما في جبال الهيمالايا. وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان نقلاً عن محادثة بين وزير الخارجية س. جايشانكار ونظيره الصيني وانغ يي: «بمجرد اكتمال فك الارتباط في جميع نقاط المواجهة، يمكن للجانبين أيضاً النظر في تقليص أوسع للقوات في المنطقة والعمل على استعادة السلام والهدوء». وقالت نيودلهي: إن الوزيرين اتفقا على البقاء على اتصال وإنشاء خط ساخن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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