شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 8 وإنقاذ 81 من الروهينجا على متن قارب جائح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - (رويترز)

قال مسؤول بوزارة الخارجية الهندية، الجمعة، إن خفر السواحل الهندي أنقذ 81 كانوا على متن قارب مكتظ بلاجئي الروهينجا بعدما انجرف في بحر أندامان في حين لقي ثمانية حتفهم.

وذكر مسؤول آخر، هو أنوراج سريفاستافا المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، الخميس أن هناك شخصاً آخر ما يزال مفقوداً. وبعد أربعة أيام في البحر، تعطل محرك القارب ونفد منه الطعام والشراب، وكان كثيرون ممن هم على متنه في حالة إعياء يعانون جفافاً حاداً حسبما قال سريفاستافا. وأضاف: إن خفر السواحل الهندي أرسل سفينتين لمساعدة اللاجئين، الذي كان من بينهم 23 طفلاً، وأن حكومة الهند تجري مناقشات مع بنجلاديش لضمان عودتهم سالمين.