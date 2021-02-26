شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. «جولدن جلوب» تُعلَن بغياب النجوم والسجادة الحمراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس إنجلوس - أ ف ب

لن يحجب غياب الأجواء الاحتفالية والسجادة الحمراء الاهتمام عن احتفال إعلان جوائز «جولدن جلوب» الذي يقام، الأحد، فمع أنه سينظّم بالصيغة الاقتراضية بسبب جائحة «كوفيد-19»، سيكون مناسبة تحتفي خلالها هوليوود بمخرجاتها وتكرّم الممثل الراحل تشادويك بوزمان بعد وفاته. وتستحوذ جوائز «جولدن جلوب» على اهتمام كبير في أوساط السينما الأمريكية، ويسعى العاملون في هذا القطاع إلى الفوز بها. وقد تعزز حظوظ أبرز المرشحين لجوائز الأوسكار، لكنها أيضاً، وعلى العكس، قد تحبط آمالهم.

ويعتبر «ذي ترايل أوف ذي شيكاغو سفن» لأرون سوركين، و«نومادلاند» للمخرجة الأمريكية من أصل صيني كلويه جاو، أبرز الأعمال المرشحة للفوز بجائزة أفضل فيلم، نظراً إلى أنهما يتناولان موضوعين ساخنين مطروحين بقوة راهناً. ففيلم سوركين يتمحور على قمع الشرطة احتجاجات على حرب فيتنام شهدتها مدينة شيكاغو عام 1968، في حين يشكّل «نومادلاند» تحية إلى «الهيبيز» إذ يغوص في عالم «سكان المقطورات» الذين يجوبون الولايات المتحدة في مركباتهم القديمة. ولاحظ خبير الجوائز في مجلة «ديدلاين» المتخصصة، بيت هاموند، أن «شيكاغو سفن» في وضع يؤهله للفوز، إذ «يجسد روح العصر، حتى لو كانت أحداثه تعود إلى خمسين عاماً، وقد شارك فيه الكثير من النجوم».

أما «نومادلاند» فيقتصر حضور النجوم فيه على فرانسس ماكدورماند، إذ تتقاسم الممثلة الحائزة جائزة أوسكار الشاشة مع تشكيلة غريبة من الهواة الذين يعيشون بالفعل على الطريق طوال العام، وهي خطوة «جريئة» يمكن أن تميز الفيلم عن الأعمال المنافسة له، وفقاً لتيم جراي من مجلة «فاراييتي» التي تشكّل مرجعاً في هوليوود. وأضاف «هذا هو التعريف الدقيق لفيلم صغير (...) وهو فيلم يبقى في ذاكرة المشاهد»، متوقعاً هو الآخر أن تكون فرص فوز «ذي ترايل أوف ذي شيكاغو سفن» أكبر.

أما الأعمال الأخرى التي تسعى إلى نيل جائزة أفضل فيلم فهي «ذي فاذر» الذي يتناول قصة عجوز يعاني الخرف من بطولة أنتوني هوبكنز، وشريط التشويق النسوي «بروميسينج يونج وومان»، و«مانك»، وهو شريط بالأبيض والأسود للمخرج ديفيد فينشر، يغوص في العصر الذهبي لهوليوود من خلال متابعة كاتب السيناريو هيرمان ج. مانكيفيتز الذي يؤدي دوره جاري أولدمان، وإنجاز أورسن ويلز فيلم «سيتيزن كاين» الشهير.