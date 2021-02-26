شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود بدر: حياة كريمة تدعم الصناعة الوطنية وتنهض بمستوى الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جهود مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى ستسهم فى تحسين المستوى المعيشى للمواطن والوصول لحياة لائقة صحيا ومجتمعيا، بعدما عانت مختلف المحافظات من التهميش وعدم الاهتمام بتوصيل الخدمات وتطويرها.

وأضاف عضو مجلس النواب، إلى أن مبادرة حياة كريمة هى أهم مشروع قومى سيلبى كافة احتياجات القرى والنجوع والتى تحتاج بالفعل إلى العديد من الخدمات مثل الصرف الصحى والطرق وتطوير الوحدات الصحية والقروية، مشددا على أن مجلس النواب سيتابع تنفيذ المشروع مع الجهات المختصة بالتنفيذ للوصول إلى ما يلبى طموح المواطنين.

وأشار إلى أن المبادرة ستسهم فى توسيع التمكين الاقتصادى وتوفير آليات تزيد من فرص العمل وعمل مشروعات متوسطة ومتناهية الصغر لدعم الشباب، مؤكدا أن كل ذلك سيمكن من زيادة الفرص الإنتاجية بالقرى ودعم للصناعة الوطنية.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، ولتغيير واقع الريف المصرى، وتوفير حياة بمعنى الكلمة للفئات البسيطة وغير القادرة، وذلك فى مختلف القطاعات الخدمية والحيوية، وتعد من أهم وأبرز المبادرات التى اُطلقت خلال السنوات الأخيرة التى كان لها دور مباشر ونتائج عظيمة على المجتمع، كما تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.