شكرا لقرائتكم خبر عن نائب "تنسيقية الأحزاب" يلتقى محافظ الغربية لمتابعة تنفيذ " حياة كريمة" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن، فى جلسة مع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، حيث استعرض اللقاء خطة التطوير وما تم فى المحافظة من مشاريع استثمارية و البنية التحتية وأيضا خطة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، استكمالا لجهود الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في القرى المصرية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، للنهوض بها وتطويرها، وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية فيها، وتطوير البنية التحتية، كما تشمل تطوير مستشفيات ووحدات صحية ومدارس وتوصيل مرافق وصرف صحى وكهرباء ومياه في القرى الأكثر احتياجا، واستكمال الخدمات الناقصة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن المحافظة تضم العديد من القرى ضمن المرحلة الأولى، موضحا أنه كان أهم ما تم طرحه من مشاكل أهالي مدينة زفتى والقرى التابعة لها فيما يخص ملف التصالح فى مخالفات البناء، و تطوير الوحدات الصحية ومراكز الشباب ورصف الطرق.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على لقاء المحافظ كان إيجابيا وتم استيضاح كافة الخطوات والخطط التى تستعد المحافظة لاتخاذها، وسيكون هناك لقاء اخر لاحقا مع المحافظ في حضور رئيس مدينة زفتى لوضع حلول جذرية وقابلة للتنفيذ .

ولفت النائب محمود القط، الى أن مبادرة حياة كريمة لها تأثير مباشر على المواطن و خصوصا الفلاحين في القرى المصرية الذين عانوا سنوات طويلة من عدم الاهتمام بأساسيات الحياة من صرف صحي و منازل آمنة و توفير مقومات الحياة الرئيسية لبناء الإنسان ، مشيرا الى أنها تؤسس للاستراتيجية المصرية الجديدة في بناء الدولة وهى الإهتمام بجميع المواطنين في جميع أنحاء مصر و ليس الاهتمام بالمدن الرئيسية و عواصم المحافظات فقط، فقد بدأت اللجان بالفعل النزول لقرى المرحلة الأولى للمعاينة و إجراء التقييم الشامل للبدء في العمل و يتم عقد اجتماعات دورية بين المحافظين و رؤساء المدن من جهة و بين أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ ليتكاتف الجميع لإنجاح هذه المبادرة التى سوف ترتقي بحياة الفلاح المصري ليكون مواطن قادر على البناء و الإنتاج ونصل في النهاية لمجتمع صلب و قوي قادر على مواجهة التحديات الداخلية و الخارجية.