شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد يعقد اجتماعًا موسعًا غدا مع قيادات الحزب والهيئة البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، اجتماعًا موسعا غدا السبت، بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي، ويضم الاجتماع شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا، ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات، ومساعدي رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخا"، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء لجان الشباب والمرأة لكل محافظة.

ويناقش الاجتماع جدول الأعمال 3 بنود :أولًا: عرض القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الوفد، وعرض التفويض الذي منحه أعضاء الهيئة العليا للمستشار بهاء الدين أبو شقة، باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب، وصدور قرار بشأنه.

ثانيًا: عرض الموقف المالي الحالي للحزب والمتطلبات المستقبلية، وصدور قرار بشأنه.

ثالثًا: مناقشة ملف انتخابات المحليات، واستعدادات لجان الوفد في المحافظات لها، وصدور قرار بشأنه، ونظرًا لظروف فيروس كورونا وما يستوجبه من إجراءات احترازية فقد تقرر أن يكون دخول الحزب قاصرًا على الأعضاء المدعوين فقط لحضور الاجتماع.