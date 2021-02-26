فيتنام تجيز استخدام لقاحي "مودرنا" و"سبوتنك-في" ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - هانوي - (د ب أ):

وافقت فيتنام على الاستخدام الطارئ للقاحي شركة "مودرنا" الأمريكية و"سبوتنك في" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، حسبما أعلنت وزارة الصحة في البلاد اليوم الجمعة.

وتأتي هذه الموافقة في الوقت الذي تواصل فيه فيتنام مكافحة عودة تفشي الوباء.

وقالت فيتنام إنها تتوقع تلقي 60 مليون جرعة لقاح في عام 2021، مشيرة إلى أنه سيتم توفير 30 مليون منها عبر برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الصحة أول أمس الأربعاء أنها تتوقع الحصول على 150 مليون جرعة لقاح من شركات أدوية أجنبية ومحلية بحلول عام 2022.

وتسلمت فيتنام عبر مطار تان سون نهات في مدينة هو شي منه، أولى شحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا أم الأول الأربعاء، حيث وصل إلى البلاد 117 ألفا و 600 جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية، والذي أجيز استخدامه بشكل طارئ في البلاد منذ أوائل يناير الجاري.

ومن المقرر أن تطلق فيتنام حملة التطعيم باللقاح في مارس المقبل، مع البدء بتطعيم العاملين في القطاع الصحي في الخطوط الأمامية والمواطنين المعرضين لخطر الإصابة بالوباء.

وتعمل فيتنام أيضًا على تطوير لقاحات خاصة بها وتأمل في بدء التطعيم بلقاح "نانوكوفاكس" المحلي في مايو المقبل.

وحتى الآن، سجلت فيتنام رسميا 2421 إصابة و35 حالة وفاة بفيروس كورونا.