هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم والجرام يخسر 13 جنيها في يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، 8 جنيهات للجرام مرة واحدة، مقارنة بأسعار أمس، مواصلا تراجعه بنحو 13 جنيها في يومين، بسبب انخفاض سعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 777 جنيها، مقابل 785 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 666 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 888 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6216 جنيهًا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 777 جنيها، مقابل 790 جنيهًا يوم الأربعاء الماضي، متراجعا بنحو 13 جينها في يومين.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب، لأدنى مستوى في أسبوع، وتتجه صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي إذ تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأمريكية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1767.81 دولار للأونصة، بعد أن تراجع في وقت سابق لأدنى مستوياته منذ 19 فبراير عند 1764.90 دولار. والأسعار منخفضة 0.8% في الأسبوع و4.2% منذ بداية الشهر الجاري.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1765.70 دولار.

وانخفضت الأسعار 1.9% أمس الخميس إذ بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية أعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة، مما رفع الدولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "زيادة توقعات التضخم في الوقت الذي تضع فيه الأسواق في الحسبان إعادة فتح اقتصادات الأسواق المتقدمة يدفع العوائد للارتفاع ويضغط على الذهب".

ويعزز ارتفاع التضخم الذهب لكنه يرفع أيضا عوائد الخزانة، والتي بدورها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال هالي "الصورة الكلية تبدو سيئة، الذهب الآن يواجه خطر تحرك نزولي فعلي، إذا ارتفعت العوائد مجددا".