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في ظل انتشار كورونا.. الإفتاء: أداء صلاة الجنازة بالنعال في الشوارع جائز شرعا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:


أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا أداء صلاة الجنازة بالنعال خارجَ المسجد، سواء أكان ذلك في الشوارعِ أم عند المقابر، في ظل انتشار جائحة .

وأوضحت الإفتاء، أن الصلاة بالنعال من الرُّخَص التي أباحها الشرع تيسيرًا على العباد، ولأن ذلك أدْعَى لهم على أدائها في ظل غلق المساجدِ بسبب ، ولِمَا قد يكون في التكليف بخلْعِ النعال من فوت للجنازة والمشقَّة على الناس.

وأشارت إلى أنه لا يكلّف مريد الصلاة في نعليه إلا بالنظر أسفلهما قبل الصلاة بهما؛ فإن وجد فيهما شيئًا من الخبث مسحهما بالتراب وصلى فيهما؛ لأن الغالب أن ما أصابهما من خبث أثناء المسير في الطرقات يطهره ما بعده من تراب الأرض.

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