الصعيد يبدأ من المركز الرابع.. تعرف على قائمة أكثر 10 محافظات إنجابا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

تصدرت القاهرة قائمة المحافظات الأكثر إنجابا في العام 2019، وسط تراجع مراكز محافظات الصعيد، وفقا لبيان صادر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الجمعة.

وأظهر البيان، أن محافظة القاهرة سجلت عدد مواليد 211,1 ألف مولود بنسبة 9,2% من إجمالي مواليد مصر في 2019، وفي المرتبة الثانية جاءت الجيزة 199,5 ألف مولود بنسبة 8,7 %، ثم الشرقية 162,6 ألف مولود بنسبة 7,1 %.

وفي المرتبة الرابعة جاءت محافظة المنيا بعدد 160,3 ألف مولود بنسبة 7 %. ثم محافظة سوهاج 152,2 ألف مولود بنسبة 6,6 %، ثم البحيرة 151,5 ألف مولود بنسبة 6,6 %.

وعاد الصعيد مرة أخرى في المركز السابع، حيث سجل عدد المواليد في محافظة أسيوط 136,4 ألف مولود بنسبة 5,9 %، ثم الدقهلية 135,8 ألف مولود بنسبة 5,9 %، ثم القليوبية 112,6 ألف مولود بنسبة 4,9 %، وأخيرا الإسكندرية 109,9 ألف مولود بنسبة 4,8 %.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أكثر عشر محافظات تسجيلاً للمواليد في مصر خلال عام 2019، حيث تسجل مولود كل دقيقتين و 28 ثانية، وفي المرتبة الثانية جاءت الجيزة مولود كل دقيقتين و36 ثانية، ثم الشرقية مولود كل 3 دقائق و12 ثانية، ثم المنيا مولود كل 3 دقائق و15 ثانية، ثم سوهاج مولود كل 3 دقائق و35 ثانية.

وسجلت محافظة البحيرة مولود كل 3 دقائق و36 ثانية، ثم أسيوط مولود كل 3 دقائق و49 ثانية، ثم الدقهلية مولود كل 3 دقائق و50 ثانية، ثم القليوبية مولود كل 4 دقائق و37 ثانية، واخيراً الإسكندرية مولود كل 4 دقائق و43 ثانية.