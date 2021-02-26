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تبدأ غدا.. نصائح وتحذيرات لطلاب أولى و ثانية ثانوي قبل التوجه للامتحان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

تنطلق غدا امتحانات نصف العام لطلاب الصف الأول الثانوي، وسط إجراءات احترازية مشددة، لمواجهة .

ويؤدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسى الأول إلكترونيا، من داخل المدرسة.

وينشر "الخليج 365" 15 نصيحة للطلاب قبل التوجه لآداء الامتحان وهي كالتالي:
ـ شحن التابلت بنسبة 100%.
ـ التأكد من شحن شريحة الإنترنت وتفعيلها.

ـ التوجه مبكرا إلى لجنة الامتحان.

ـ ضرورة إحضار أكواد الامتحان الإلكترونى مكتوبة فى ورقة.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ـ ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.

ـ ارتداء كمامة أثناء دخول المدرسة وطول فترة الامتحانات.

ـ الالتزام بالتباعد الإجتماعي بين الزملاء.

ـ عدم المصافحة والأحضان بين الطلاب.

ـ يحظر آداء الامتحان خارج المدرسة (يعد الطالب راسبا).

ـ يحظر اصطحاب الكتب الخارجية والملازم.

ـ يحظر اصطحاب التليفون المحمول.يحظر اصطحاب كاميرات.

ـ يحظر حضور الطالب المصاب بكورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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