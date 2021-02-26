تبدأ غدا.. نصائح وتحذيرات لطلاب أولى و ثانية ثانوي قبل التوجه للامتحان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

تنطلق غدا امتحانات نصف العام لطلاب الصف الأول الثانوي، وسط إجراءات احترازية مشددة، لمواجهة كورونا.

ويؤدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسى الأول إلكترونيا، من داخل المدرسة.

وينشر "الخليج 365" 15 نصيحة للطلاب قبل التوجه لآداء الامتحان وهي كالتالي:

ـ شحن التابلت بنسبة 100%.

ـ التأكد من شحن شريحة الإنترنت وتفعيلها.

ـ التوجه مبكرا إلى لجنة الامتحان.

ـ ضرورة إحضار أكواد الامتحان الإلكترونى مكتوبة فى ورقة.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ـ ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.

ـ ارتداء كمامة أثناء دخول المدرسة وطول فترة الامتحانات.

ـ الالتزام بالتباعد الإجتماعي بين الزملاء.

ـ عدم المصافحة والأحضان بين الطلاب.

ـ يحظر آداء الامتحان خارج المدرسة (يعد الطالب راسبا).

ـ يحظر اصطحاب الكتب الخارجية والملازم.

ـ يحظر اصطحاب التليفون المحمول.يحظر اصطحاب كاميرات.

ـ يحظر حضور الطالب المصاب بكورونا.