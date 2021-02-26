دراسة : الملابس الأكثر نقلا لفيروس كورونا؟

اسماعيل عبد الحي - توصل باحثون من جامعة "دي مونتفورت" في ليستر البريطانية، إلى المدة الزمنية التي يمكن أن يظلّ فيها فيروس كورونا المستجد فعالا على الملابس.

ووجدت دراسة أجراها فريق من علماء الجامعة أن "كوفيد-19" والسلالات المشابهة من الفيروسات، قادرة على البقاء فعّالة على الملابس لنقل العدوى، لمدة زمنية تصل إلى 72 ساعة.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن الدراسة تناولت فعالية الفيروس التاجي على ثلاثة أنواع من الأقمشة الشائعة في صناعة الملابس الخاصة بطواقم الرعاية الصحية.

وأشار الباحثون إلى أن البوليستر يعد أخطر الأقمشة لنقل العدوى، إذ ظلّ الفيروس قادرا على نقل المرض لأسطح أخرى بعد ثلاثة أيام.

وقال العلماء إن الفيروس ظلّ نشطا على الملابس المصنوعة بشكل كامل من القطن لـ24 ساعة، بينما انخفضت هذه المدة بالنسبة للأقمشة التي تحتوي البوليستر والقطن معا لست ساعات.

وأوصى القائمون على البحث بضرورة غسل جميع الملابس في الغسالات بدرجات حرارة مرتفعة، داعين لتجنب ملامستها مع أي أسطح أخرى قبل غسلها، وذلك تحسبا لانتقال العدوى.

سكاي نيوز