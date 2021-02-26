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شرطة الكونغرس تحذّر من خطط لتفجير مبنى الكابيتول خلال خطابٍ مرتقب لبايدن

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اسماعيل عبد الحي - قالت القائمة بأعمال شرطة الكابيتول، يوغاناندا بيتمان إن هناك معلومات إستخباراتية تحذر من أن متطرفين يخططون لتفجير مبنى الكابيتول خلال أول خطاب رسمي للرئيس جو بايدن أمام الكونغرس.

 

وذكرت بيتمان "نعلم أن جماعات مسلحة شاركت في إقتحام الكابيتول في 6 جانفي عبرت عن رغبتها بتفجير مبنى الكابيتول وقتل أكبر عدد ممكن من أعضائه"، مشيرة إلى أنه "بناء على هذه المعلومات، نعتقد أنه من الحكمة أن تحافظ شرطة الكابيتول على وضعها الأمني ​​المعزز إلى أن نعالج هذه الثغرات".

 

وأضافت "هيئات إنفاذ القانون ما تزال قلقة تحسبا لتهديدات محتملة من قبل هذه الميليشيات التي هاجمت مقر الكابيتول الشهر الماضي والتي أرادت من هذا الهجوم توجيه رسالة رمزية للأمة وللمسؤولين عن العملية التشريعية"، مبينة أن "الإجراءات الأمنية لن تكون دائمة وإنما بالقدر الذي تقتضيه الظروف الراهنة".

 

ومن المتوقع أن يلقي بايدن خطابا في جلسة مشتركة للكونغرس، على غرار خطاب حالة الإتحاد، في وقت ما بعد تمرير الكونغرس لحزمة الإغاثة الخاصة بجائحة .

 

 

 

 

روسيا اليوم

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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