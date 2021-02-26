مقتل 17 مقاتلا مواليا لإيران في غارات أمريكية بسورية

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أكدت في وقت سابق، أن مقاتلات أمريكية شنت عدة غارات على ميليشيات تدعمها إيران في شرق سورية ردا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أمريكيين في العراق.
وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية أن الضربات دمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران.
ونفذت الولايات المتحدة ضربة جوية استهدفت هيكلا تابعا لفصيل مدعوم من إيران في سورية.
وقالت مصادر إن الولايات المتحدة شنت يوم الخميس غارة جوية في سورية استهدفت هيكلا تابعا لما قالت إنها جماعة مدعومة من إيران.
وأفادت المصادر أن الضربة الجوية وافق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتأتي الضربة بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق.
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