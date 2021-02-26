التحالف العربي يعترض طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية الانقلابية تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي البلاد.

وأشار التحالف، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" صباح اليوم الجمعة، إلى استمرار محاولات المليشيات الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال التحالف، إن محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب، مضيفًا: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".