روسيا تكشف: كيف سترد سوريا على الضربات الأمريكية؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، أن الضربة الأمريكية على الأراضي السورية "غير قانونية"، وتم خلالها قصف أراضي دولة ذات سيادة.

وأضاف جباروف، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، أنه من غير المستبعد في هذه الحالة، أن تلجأ الحكومة السورية إلى مجلس الأمن الدولي، وتطلب بحث الوضع في جلسة طارئة للمجلس.

وأكد المسئول الروسي أن سوريا "تملك الحق الكامل في القيام بذلك".

وأشار جباروف إلى أن ما حدث "أمر في غاية الخطورة، ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة بأسرها"، لافتاً إلى أن مثل هذه الأعمال، "يمكن أن تؤدي إلى اندلاع نزاع كبير".

وأضاف جباروف: "سوريا تمتلك أسلحة حديثة، بما في ذلك بطاريات دفاع جوي صاروخية من طراز إس 300، ويجب على الأمريكيين توخي الحذر الشديد خلال ارتكاب مثل هذه الأعمال".

وأشار إلى أن تفاصيل ما حدث، لا تزال غامضة ولم تتضح بعد، وبالتالي لا يمكن إجراء سوى تحليل أولي للوضع الآن. وقال السيناتور الروسي: "لكن حتى الآن يبدو كل شيء في غاية الخطورة".

ولفت جباروف إلى أن القصف الأمريكي، استهدف مواقع لقوات مدعومة من إيران، مضيفاً: "يبدو أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بمحاربة الإرهابيين في سوريا، بل ترغب في تأجيج النزاع هناك، لكي يبقى مندلعاً هناك باستمرار".

وكانت القوات الأمريكية قد قصفت، فجر اليوم الجمعة، موقعًا في سوريا تستخدمه مجموعتان من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، وذلك رداً على إطلاق صواريخ متكرر على القوات الأمريكية في المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين.

وتعد الضربات هي أول عمل معروف للجيش الأمريكي في عهد الرئيس جو بايدن.