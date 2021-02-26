انت الان تتابع خبر انخفاض اسعار الدولار بالاسواق العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي:
سعر بيع الدولار: 145,750
سعر شراء الدولار: 144,750
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعر الدولار مقابل التومان الايراني:
100 دولار: 2,400,000 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية:
100 يورو: 121,35 دولار
100 باوند: 129,25 دولار
100 دولار: 736,00 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن:
سعر أونصــــــة الذهب عالميًا: 1759,60$
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط:
سعر برميل نفط الخام برنـت: 65,35 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي: 62,75 دولار.
سعر بيع الدولار: 145,750
سعر شراء الدولار: 144,750
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعر الدولار مقابل التومان الايراني:
100 دولار: 2,400,000 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية:
100 يورو: 121,35 دولار
100 باوند: 129,25 دولار
100 دولار: 736,00 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن:
سعر أونصــــــة الذهب عالميًا: 1759,60$
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط:
سعر برميل نفط الخام برنـت: 65,35 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي: 62,75 دولار.