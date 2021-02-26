انت الان تتابع خبر انخفاض اسعار الدولار بالاسواق العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي:

سعر بيع الدولار: 145,750

سعر شراء الدولار: 144,750

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني:

100 دولار: 2,400,000 تومان

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العملات العالمية الأجنبية:

100 يورو: 121,35 دولار

100 باوند: 129,25 دولار

100 دولار: 736,00 ليرة تركية

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المعادن:

سعر أونصــــــة الذهب عالميًا: 1759,60$

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النفط:

سعر برميل نفط الخام برنـت: 65,35 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي: 62,75 دولار.

