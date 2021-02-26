الكويت تفقد الفنان مشاري البلام.. وهذا آخر لقاء له على شاشة السومرية

وقام حسن البلام، وهو أحد أقارب الممثل الكويتي الراحل، بنشر صورة مشاري البلام على موقع "إنستغرام"، مرفقا إياها بـ"إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان البلام قد أجرى أول وآخر لقاء تلفزيوني له على قناة عراقية ضمن برنامج "خليك بالبيت" على قناة السومرية الذي يقدّمه الإعلامي علاء بتي. وفي اللقاء أعرب الفنان الكويتي عن سعادته في إطلالته على قناة عراقية. واتسم اللقاء بالعفوية ولمس الجمهور روح الفكاهة التي تميّز الفنان القدير، فأخبرنا كيف كان يمضي حجره المنزلي إذ كان يقضي أغلب وقته في التفنن في الطبخ وتذوّق الأطباق. كما تطرّق اللقاء إلى كواليس تصوير المسلسلات ولحظات الضحك التي ترافق التصوير والنهفات خلف الكاميرا. كما وعد اللمثل مشاري البلام العراقيين بزيارة بغداد عند انتهاء جائحة كورونا، إلا أن نداء الرب كان عاجلاً. إليكم مقطع من هذا اللقاء كما يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر النقر هنا

وتخرج مشاري البلام من كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ثم انطلقت مسيرته في التمثيل سنة 1991 عبر مسرحية "فري كويت".

وعقب ذلك، عقب مشاري العلام بتجسيد عدد من الأدوار المتوسطة، إلى بلغ ذروة نجاحه في مسلسل "دارت الأيام"، سنة 1998، ثم تولى البطولة في عدة أعمال.

وكان الممثل الكويتي قد نشر، مؤخراً، صورة وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

لكن البلام عاد في وقت لاحق ليطلب من جمهوره أن يدعو له، لأنه أصيب بالعدوى المسببة لمرض "كوفيد 19" وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.